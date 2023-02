Idei első rendes ülését tartotta a Vas Vármegyei Közgyűlés pénteken a Megyeháza Tinódi-termében, számos döntést egyhangúlag hoztak meg a képviselők. Előbb jóváhagyták a hivatal köztisztviselőinek díjazásairól, juttatásairól szóló rendelettervezetet, majd a közgyűlési és bizottsági tagok illetményének 10 százalékos emelése került napirendre. Iker Áron, a Momentum képviselője módosító javaslatot fogalmazott meg: a javaslat egy évvel később, 2024-ben lépjen életbe. Ellenérvként elhangzott: csaknem kilenc éve nem változott a közgyűlési és bizottsági tagok díjazása. Az előterjesztésből pedig az is látszik: az emelés mintegy 2 millió 658 ezer forint pluszkiadást jelent éves szinten, annak fedezete pedig rendelkezésre áll. A képviselői módosítót elutasították, az emelést 1 ellenszavazat mellett jóváhagyta a vármegyei közgyűlés.

Egyhangúlag fogadták el a vármegyei önkormányzat idei költségvetési rendelettervezetét is, amiben 1 milliárd 477 millió forint bevétellel kalkulálnak. - Európai uniós forrásokból is sikerült pályázati pénzt nyernie az önkormányzatnak és a hivatalnak, azokkal is számolhatunk. Elmondható, a 2023-as a stabilitás költségvetése – hangsúlyozta Nagy Gábor tanácsnok a pénzügyi bizottság elnökeként hozzászólásában.

Dr. Balázsy Péter vármegyei jegyző a hivatal 2022. évi munkájáról szóló beszámolójában az eltelt bő nyolc évre - amióta hivatalvezetői feladatait ellátja - is kitekintést adott. Megtudtuk: nemzetközi tevékenységükből 750 millió forint folyt be, aminek során 104 partnerrel dolgoztak együtt. - Százötvennyolc projekt valósult, illetve valósul meg, ebben már benne vannak a TOP Plusz-projektek is. Azt gondolom, stabil partnerség jellemzi a hivatal településekkel való együttműködését – emelte ki dr. Balázsy Péter, aki szólt a hivatal magasan kvalifikált, nyelveket beszélő köztisztviselői gárdájáról is. Fokozatosan növekszik a vármegyei önkormányzat költségvetési bevétele: a számok azt mutatják, kétharmad részben pályázati forrásból fedezik az önkormányzat és a hivatal működési kiadásait. A jegyző beszámolóját egyhangúlag hagyták jóvá.