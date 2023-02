Kőszeg volt az első állomása a kormánybiztos Észak-Vas vármegyei látogatásának. Az egyeztetést követően Básthy Béla, a város polgármestere lapunknak elmondta: – Önkormányzatunk szándéka, hogy a belvárosban megvalósult és folyamatban lévő jelentős fejlesztéseket, mint az iASK épületfelújításai, a Benedikt-hotel vagy a Harangtorony-szálló kialakítása, illetve az egyházi épületek felújítása további beruházások kövessék. A kormánybiztost tájékoztattam 300 millió forintot meghaladó nyertes TOP-pályázatunkról, amely a Hősök Tornya kiállításának megújítását célozza.

Beszélt arról is: - szeretnénk, ha folytatódhatna a belváros megújulása, hiszen az a célunk, hogy Kőszeg centruma vonzó turisztikai attrakcióként jelenjen meg a térségbe látogatók számára, és így a városunk a térség húzóerejét jelentő gyógyturizmus vonzó kiegészítő kínálati eleme legyen. Szándékunk továbbá, hogy a város adóbevétel szempontjából forráshiányos állapotából kilépjen – ehhez telephelynek alkalmas területek kialakítására, vállalkozások letelepítésére van szükség. A kormánybiztos együttműködését kértem, hogy Kőszeg vállalkozási környezetét, gazdaságát a kormánnyal együtt meg tudjuk erősíteni.

Forrás: Ohr Tibor

Ezután a büki Nestlé gyárban tett látogatást Czunyiné dr. Bertalan Judit. – Az állateledelgyár januárban bejelentett újabb beruházási ütemének részleteiről adtunk tájékoztatást, továbbá kitértünk arra is, mindez milyen lehetőséget jelent a térségbeli mezőgazdasági termelők, a beszállítók számára. Szóba kerültek a távlatilag tervezett útfejlesztések is, úgy gondoljuk, ezek nem csak a gyár, de a helyiek és a környéken élők érdekét is szolgálják. Végső soron a büki idegenforgalom is erősödhet, hiszen amennyiben megvalósulnak a tervezett beruházások, a turisták is gyorsabban és biztonságosabb körülmények között érhetik el a várost– mondta dr. Tompa Gábor, a Nestlé vállalati Kommunikációs és Kormányzati Kapcsolatok Igazgatója. – Ott volt a találkozón dr. Németh Sándor polgármester is, aki úgy fogalmazott: – A kormánybiztos személyesen is meggyőződhetett arról, milyen komoly gazdasági elképzeléseink vannak. Bízunk abban, a kormányzat segítségével közösen fejleszthetjük a kiszolgáló infrastruktúrát.

Forrás: Ohr Tibor

Kora délután érkezett meg Sárvárra Czunyiné dr. Bertalan Judit, aki előbb rövid látogatást tett a Nádasdy várban, majd egyeztetett Kondora István polgármesterrel. A városvezető beszámolt a turizmust, infrastruktúrát és kulturális örökséget jelentő terveikről. Egyeztettünk a Bük-Sárvár turisztikai térség fejlesztési lehetőségeiről és a vidéket meghatározó útvonalakról is.

Itt adott lapunknak is interjút a kormánybiztos. Ebben kiemelte: a megalapozó munkák során járt már Vas vármegyében, de akkor megyei szinten tekintették át a lehetőségeket, beszélték meg a problémákat. Fontosnak tartotta azonban azt is, hogy külön ellátogasson bizonyos településekre. - A hely adta tradíciók, adottságok indokolják, hogy a helyieket is meghallgassam, és a helyi igényekre helyi válaszok mentén tegyünk javaslatot az északnyugat-magyarországi gazdaságfejlesztési zóna fejlesztési stratégaijának megalkotásában – fogalmazott.