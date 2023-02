- A látogatásnak kettős célja van: egyfelől – a járványt követően – szeretnék visszatérni ahhoz a számomra is ideálisnak gondolt gyakorlathoz, hogy rendszeresen ellátogassak a vármegyékbe és helyben megtapasztaljam az aktuális, kormányhivatalokat foglalkoztató kérdéseket – mondta el érdeklődésünkre dr. György István. Az államtitkár úgy folytatta: - Másfelől 2022 nyara óta a vármegyének új főispánja van Vámos Zoltán személyében, akivel most először volt alkalmam találkozni a saját vármegyeszékhelyén. Ezért is tartottam fontosnak, hogy az államtitkárság részéről helyettes államtitkárjaim is elkísérjenek erre a szakmai látogatásra.

A munkaértekezleten részt vettek dr. Uzsák Katalin, területi közigazgatás működtetéséért felelős helyettes államtitkár, dr. Almási Győző, hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkár és dr. Domokos Péter, a Területi Közigazgatásért Felelős Államtitkárság ügyfélbarát fejlesztések koordinációjáért felelős munkatársa, míg a Vas Vármegyei Kormányhivatal részéről Vámos Zoltán főispán, Ágh Ernőné főigazgató, a járási hivatalok vezetői, továbbá a szakmai főosztályok, osztályok vezetői is – tudtuk meg.

- A látogatások során egy-egy kormányhivatali szakterület képviselőivel külön szakmai értekezletet is tartunk, hogy a területi sajátosságokat górcső alá vegyük. Itt, Vas vármegyében a családtámogatási és társadalombiztosítási ügyekkel kapcsolatos feladatellátásról egyeztettünk – tette hozzá dr. György István. - Ennek aktualitását Vas vármegye földrajzi helyzete adta, hiszen határmenti területről van szó, ahol az ingázók, a nemzetközi érintettségű ügyek magas száma, valamint az ellátások optimalizálása iránti igény is erősebben jelentkezik, amit az is jól mutat, hogy a vármegyében éves szinten több mint 31 ezer nemzetközi érintettségű ügyet intéznek csak egészségbiztosítási területen. Örömmel tapasztaltam, hogy a szakterület a lehetőségekhez mérten kellő rugalmassággal és maximális szakmai szempontok mentén jól működik - zárta gondolatait az államtitkár.