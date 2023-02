Beszédében a következő szavakkal méltatta a győzteseket: mindig szükség van – nehéz időkben pedig különösképpen – olyanokra, akik a próbatételek közepette is igyekeznek a legjobbat kihozni magukból és a rájuk bízott javakból. A versenyeredmények tükrében talán nem az az első helytálló kérdés, hogy milyen hírekkel érkezett Vas vármegyébe, hanem hogy milyeneket visz tovább magával?

Pontosan. A jó példát. Lehet történelmi méretű aszály, lehet orosz-ukrán háború, lehet ennek következtében energia-veszélyhelyzet, lehetnek az elhibázott brüsszeli szankciók miatt sokkal nehezebb termelési körülmények, de mégis érdemes gazdálkodni, mégis lehetünk sikeres gazdák. Ez Vas vármegye üzenete, és a lehető legszélesebb körben el kell mondani mindenkinek: kitartással, tudással, szorgalommal kiváló eredményt lehet elérni.

Pontosan tudom, hogy itt, az ország szerencsésebb végében nem volt annyira ritka vendég az eső tavaly, mint másfelé, de a díjazottakat nem csupán a csapadék segítette hozzá az országos átlagot jócskán felülmúló terméshozamokhoz. Ezek az eredmények is bizonyítják, hogy a mezőgazdasági termelés jelentős fejlődésen ment keresztül az elmúlt években, modernizálódott a géppark és az agrotechnológia, valamint kiemelkedő szaktudású termelők dolgoznak nap, mint nap a magyar emberek jó minőségű, biztonságos élelmiszerrel való ellátásáért. Már ma is vannak olyan gazdaságok Magyarországon, amelyek termelési színvonalban versenyképesek a nyugat-európai élmezőnnyel.

Vigyük hírét, hogy minden nap tanulni kell. Vigyük hírét, hogy ezentúl nem megy a hagyományos módszerekkel, nem megy úgy, ahogy eddig. Változni kell. A következő éveket nem lehet rutinból megcsinálni.

A KAP Stratégiai Terv sem hagyományos?

A vasi példa bizonyítja, mennyire fontos, hogy minden tudományos és kutatási eredményt átültessünk a gyakorlatba. Az aszály mindenkit súlyt, agrotechnikai eszközökkel tudunk védekezni. Ha megfelelő genetikai potenciállal rendelkezünk, tudunk védekezni. Akkor ilyen körülmények között is tudunk eredményesek lenni. Ez az alapja a 21. századi agráriumnak, hogy minden téren fenntarthatóbb mezőgazdasági gyakorlatokat alakíthassanak ki a gazdaságok. A KAP-ban ott van a lehetőség, megvan az a forrásmennyiség, ami eddig soha nem volt még - több mint 5300 milliárd forint. Tavaly a magyar kormány hozott egy fontos döntést: a 100 forint támogatás a vidékfejlesztésben úgy épül fel, hogy 20 forintot ad Brüsszel, és ehhez tesz a magyar kormány 80 forintot. Ilyen mértékű társfinanszírozás sehol máshol nincs Európában. A legjobbkor jött ez a korszakos döntés, mert ebben a helyzetben valóban történelmi lehetőséghez juttatja a magyar gazdákat, a vidéket. A hátrányunkat le tudjuk küzdeni, a versenyképességünket tudjuk javítani. Éppen ezért nyílhat mód arra, hogy az egy hektáron megtermelt értéket több mint 53 százalékkal növelhessük az elkövetkezendő 2027-es időszakig.

Úgy is fogalmazhatna: meneküljünk előre?

Igen. Mindig, amikor a legnehezebb a helyzet, akkor kell beruháznunk, és ezt a stratégiát a magyar gazdák remekül követik. Csak egy példát hadd említsek: amikor a covid legkritikusabb időszaka volt, a legnehezebb, igen kilátástalan helyzetben voltunk, akkor hoztunk döntést az állattenyésztési telepek fejlesztéséről. Eredetileg 50 milliárd forint forrást rendeltünk az Állattartó telepek fejlesztésének támogatása elnevezésű kiíráshoz, amit a beérkezett igényeket látva több lépcsőben megemeltünk. Ennek köszönhető, hogy eddig több mint 700 telepmegújításhoz kapcsolódóan 385 milliárd Ft-ot meghaladó összegben születtek támogatói döntések. A nagy érdeklődést látva úgy voltunk vele: ha ilyen nehéz körülmények között is ekkora az igény és a beruházási szándék, akkor azt támogatni kell, mert nagyban segíti az állattenyésztés megújulását, a 21. századi mezőgazdaság megszületését.

Mire számítsanak a gazdák: mikor és milyen támogatások jelennek meg először?

Most minden gazdálkodónak az áprilisban kezdődő egységes kérelem beadásra való felkészülés a legfontosabb, hiszen ennek keretében több száz milliárd forintnyi terület- és állatalapú támogatás válik elérhetővé számukra. Változnak a területalapú támogatások szabályai, ezekről országszerte fórumokat tartunk, tájékoztató anyagok és videók készülnek, zajlik a falugazdászok felkészítése, egyszóval mindent megteszünk a tudnivalók legszélesebb körhöz való eljuttatásában. Új támogatási formák is megjelennek, így például a kis- és közepes gazdaságok számára biztosított újraelosztó támogatás, amelynek keretében a gazdálkodók a 10 hektár területükig az alaptámogatáson felül hektáronként 80 eurónyi plusztámogatást kaphatnak, 150 hektárig pedig 40 eurónyit. Indul az agrár-ökológiai program is, amely jelenlegi terveink alapján hektáronként 80 eurós támogatással segíti a környezet- és klímabarát gazdálkodási gyakorlatokat megvalósító gazdálkodókat. Ezek egyike sem ajándék, hanem az egyre szigorúbb uniós szabályozás miatt többletköltségek és korlátozások miatti kompenzáció, ami jelen körülmények között kulcsfontosságú a termelés biztonságos finanszírozásához. Külön figyelünk a nagyon nehéz helyzetben lévő állattartókra és kertészekre, hiszen számukra is komoly forrást nyitunk meg ismételten tavasszal a termeléshez kötött támogatások révén.

A végéhez közeledő Vidékfejlesztési Programban most is elérhetőek támogatások az öntözési beruházásokhoz, és készülünk az új időszak pályázataira. A gazdasági, finanszírozási körülmények javulásával számolunk az év második felére, így az első új vidékfejlesztési pályázatok kidolgozását erre az időszakra tervezzük.

Fókuszban a mezőgazdasági és élelmiszeripari fejlesztések, a generációváltás ösztönzése lesz. A tervek szerint beruházásokra 1455 milliárd forintot fordítunk, ami a 2014-2020-as időszakhoz képest négyszeres forrásbővülés. Ezen belül is például az elmúlt másfél évben lekötött forrásokon túl az élelmiszeripar szereplői számára még több mint 400 milliárd forint fejlesztési forrás kihelyezését tervezzük, hogy erősítsük a hazai ellátásbiztonságot és vállalkozásaink exportképességét, mivel ez a mezőgazdasági termelés biztonságának és jövedelmezőségének egyik legfontosabb alapja.

Mit üzenne a vasi gazdáknak? Merjenek élni e lehetőségekkel?

Azt üzenem: számíthatunk egymásra. Köszönöm azt a szövetséget, amely a legnehezebb időkben is megbonthatatlan. Ahogy a hangunkat mindig hallatjuk Brüsszelben, úgy küzdünk az utolsó erőnkig a magyar érdekekért. Amit a vasi gazdák letesznek az asztalra, az még jobb eredményre ösztönzi a gazdatársakat, a magyar kormányt pedig megerősíti abban a hitében: érdemes mindig és mindenkor a magyar érdekekért kiállni.