Az egyórás játék egy fiatal kábítószerfüggő fiú történetét elevenítette fel, aki érzéseiről, gondolatairól és családjával ápolt ellentmondásos kapcsolatáról mesélt, mindezt egy sokkolóan drámai előadás keretében. A történet középpontjában természetesen a kábítószer állt, kiderült, hogyan nyúlt a fiú a drogok után, milyen küzdelmei voltak a leszokással, milyen megalázó helyzeteket teremtett önmaga és a családja számára.

Az apa (Scherer Péter) mindezt végighallgatva, tehetetlenül nézte végig fia szenvedését. Mély, személyes beszélgetéseket, humoros és keserű helyzeteket élhetett át és hallhatott a közönség. Az előadás nem csupán egy fiktív történet: a szövegkönyv kábítószer-függőségükről beszámoló emberek vallomásaira épül, személyes dokumentumok és valós élethelyzetek elevenedtek meg. A megjelent diákok felkavaró élményként szembesülhettek a drogok pusztító hatásaival, a drogfüggőt alakító Kovács Krisztián hiteles alakításának köszönhetően. Az előadás végén beszélgetés alakult ki a diákok, a színművészek és egy meghívott addiktológiai szakértő, Surányi Judit között.

A megjelent tizenévesek a beszélgetés során meglepő érettséggel és tájékozottsággal álltak a témához, valódi párbeszéd zajlott. A függőség számtalan formája is szóba került, a traumák és lelki problémák mint okozói a függőségnek. A végső következtetést is sikerült levonni, amely az esemény célja is volt. Ha jól szeretik a szülők a gyerekeiket, megértő figyelem kísérik a fejlődésüket, akkor kisebb az esély arra, hogy a fiatal rossz útra tévedjen. Az előadás korábban elnyerte a VI. Gyermek- és Ifjúsági Színházi Szemle fődíját és a ASSITEJ Gyermek- És Ifjúsági Színházi Biennálé Üveghegy-díját is.