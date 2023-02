Egy futballpályán összeeső játékos, egy buszmegállóban öntudatlan állapotba került ember, vagy akár az utcán egy járókelő veszítheti életét hirtelen szívmegállás vagy keringésleállás miatt. Ez nemtől, kortól függetlenül bárkivel megtörténhet. Ilyen esetben azonban minden perc számít. Ha a közelben lévők a mentők riasztásán kívül újraélesztéssel is segítenek, a túlélés esélye jelentősen megnő. Ma már országszerte egyre több helyen, intézményekben és cégeknél helyeznek üzembe defibrillátorokat, hogy szükség esetén ezek használhatók legyenek. A Szív City nevű applikáció ezek helyét is pontosan jelöli, így egy adott településen belül hamar elérhetővé válnak a készülékek.

A program innovációja viszont ennél többet nyújt: aki regisztrál, bekerül a mentőszolgálat rendszerébe is, így ha riasztás van, a közelben lévő regisztrált felhasználó telefonjára érkezik egy értesítés, hogy baj történt, hajlandó lenne-e segíteni. Ha igen, akkor az életmentésben részt vevő járókelő telefonon kapja az utasításokat, hogy pontosan mit is tegyen, amíg a mentő ki nem érkezik a helyszínre. Az alkalmazás hasznosságáról és a keringésleállásos esetekről Köcse Tamás, az Országos Mentőszolgálat megyei vezető mentőtisztje elmondta, hogy aki a közterületen egy magatehetetlen embernek újraélesztéssel segít, az mindenképpen egy bátor tettet hajt végre. Hősies magatartást tanúsít, ezért a laikus újraélesztő tanfolyamokat is hősképzőnek nevezték el. Szombathelyen korábban a Segítés Városa programban szerveztek képzéseket. A Szív City mobilos alkalmazás viszont egy kis lélektani támogatást is nyújt a laikusoknak egy ilyen kifejezetten stresszes helyzetben.

- Teljesen normális reakció, hogy baj esetén az emberek tétováznak. Nem akarnak „belekeveredni”, arra várnak, hogy valaki más majd megteszi helyettük a helyes lépéseket. Félnek, hogy nagyobb bajt csinálnak, vagy nem érzik úgy, hogy segíteni tudnak – hangsúlyozta a szakember, aki hozzátette, hogy a Szív City használata növeli a kompetenciaérzést, a mentésirányító támogatása megnyugtatja a segítségnyújtót és pontos instrukciókkal látja el egy újraélesztéssel kapcsolatban. Tehát nem kell kiképzett elsősegélynyújtónak lenni ahhoz, hogy életet mentsünk, hiszen a mentők kiérkezéséig értékes percek telnek el, amin egy élet múlhat. Mindenki gondoljon arra, hogy vele is megtörténhet a baj, és örülne, ha egy bátor idegen megmentené az életét. Az alkalmazást országszerte 50 ezer felhasználó töltötte le mobiljára, de még mindig kevesen ismerik.

A defibrillátorok helyét egy térkép jelöli, Szombathelyen összesen 35 készülék van, ebből 17 az önkormányzat tulajdonában. Készülékek találhatók még több vármegyei településen, így például Jánosházán, Kőszegen, Sárváron is. Köcse Tamás a defibrillátorokkal kapcsolatban kiemelte, hogy aki ilyen berendezést vásárol, a karbantartását is rendszeresen el kell végeztetnie. Bár kevés a tapasztalat, de baj esetén a cégeknél és intézményeknél kihelyezett defibrillátorokat átadják a segítségnyújtónak. A használatát szintén a mentésirányító magyarázza el, de a mellkas-kompressziókat mindenképpen végezni kell a telefonon kapott instrukciók szerint. Országos szinten már 42 embert mentettek meg a Szív City segítségével, de ez a szám nagyobb is lehet, ha a programot még többen töltenék le.

A megyei tapasztalatokról megtudtuk, hogy közterületi újraélesztések néha történnek, sikeres reanimáció zajlott le például Lukácsházán és Kőszegen is. Ugyan nem gyakori az ilyen eset, de sokakat érint, hiszen ez egy traumát is jelent a szemtanúknak. A sporteseményeknél előforduló szívmegállásos eseteknél pedig elegendő, ha egyvalakinek ott lapul a telefonján a Szív City, aminek segítségével a mentők kiérkezése előtt életet menthet. A Máltai Szeretetszolgálat és az OMSZ által is támogatott program a része az országos mentésirányítási rendszernek.

Hasonló alkalmazások Európa-szerte működnek, Németországban és Svájcban is ismert olyan rendszer, amelyik különböző vészhelyzetek kezeléséhez ad instrukciókat, vagy hangutasításokkal irányítja a segítségnyújtót (Notfall-Hilfe App) orvosokat, gyógyszertárakat és kórházakat jelöl a térképen, hogy a segítség minél hamarabb érkezhessen.