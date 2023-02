A 11 szobás kastély alsó szintje boltíves, alacsonyabb belmagasságú, felső szintjén 2 nagyobb szoba egybenyitásával akár bálteremmé alakítható, ezáltal alkalmas lehet exkluzív rendezvények szervezésére. De jelenlegi állapotában is alkalmas csapatépítő, oktató rendezvényekre, vagy színvonalas cégközpontnak. Megfelelő átalakítással magán egészségügyi ill. ápolási centrum is megvalósítható. Kül- és beltéren is az épület szépségét kiemelő megvilágítás gondoskodik a gyönyörű, éjszakai látványról. Az autentikus, antik bútorok külön megállapodás keretében továbbra is az épület pompáját emelhetik.[...]”

További izgalmas házak az ingatlanbazar.hu oldalán!