A szervezőktől megtudtuk: a kurentek a hagyományos szlovén farsanghoz köthető alakok, akik nehéz ruhát viselnek, öltözetük minimum harminc kiló. A bárányszőrből készült, subaszerű külső ruházatukon öv van, ezen öt kolomp lóg - három hátul, kettő elől -, amelyek rázás során rendkívül nagy hangot adnak. A kurentek fejfedője sem kis súlyú, ráadásul meleg is, ezeket rendszerint tollakkal és színes szalagokkal díszítik. A festett maszkokat kézművesek készítik, így minden darab egyedi.

Szentgotthárdra tizenkét kurent érkezett, hogy elűzze a telet, és köszöntse a tavaszt. A maskarások a déli harangszóval egy időben csaptak nagy zajt a szentgotthárdi színház előtti téren. Kezükben ott volt a bunkósbot, az elmaradhatatlan kellék, amire a lányok, asszonyok ruha zsebkendőket kötnek, hogy ezzel is szerencsét hozzanak magukra, családjukra, otthonukra.

Szlovéniában Ptuj környéke a kurentek hazája, akik hasonlítanak a mohácsi busókhoz, és gyakorlatilag a szerepük is ugyanaz. Éltetni egy régi hagyományt, amely végül is egy nagy karneválon teljesedik ki minden évben Szlovéniában is, amikor Ptuj utcáin közel ezer kurent vonul végig. Ennek magyarországi párja a mohácsi busójárás. A kurentek Gyertyaszentelő Boldogasszony Napjától, vagyis február másodikától hamvazószerdáig csoportosan sétálnak a településeken, érkezésük a házakhoz szerencsét jelent az egész esztendőre.