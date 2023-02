KIÁLLÍTÁS

Szombathely

Savaria Múzeum nyitva: szerda–szombat 10–17 óráig. Állandó kiállítások: Változó kultúrák a változó tájban. Savaria – római város a Borostyánkő úton (Kr. u. 1-4. sz.).

Szombathelyi Képtár: Állandó kiállítás: Korszakok, stílusok, mesterek. Szerda–szombat: 10–17 óráig. TeTT - Megtört progresszió (1968–1975). A Megtört progresszió című kiállítás nyolc év hazai történéseit és művészeti törekvéseit tekinti át. Bemutatja azokat politikai és társadalmi folyamatokat, amelyben a magyar progresszió megszületett, végigköveti az új művészeti utak sorsát, amelyek – sajnos szinte kivétel nélkül – elhaltak, vagy alkotóik elhagyták az országot. A rövid „virágkor” azonban nem múlt el nyomtalanul, hiszen a „hivatalos” kultúra is megváltozott. A hatalom megértőbb nem, de óvatosabb lett, és számos, a progresszióban induló művészt beemelt a támogatott kultúra körébe. A kiállítás 2024. május 5-éig tekinthető meg.

Iseum Savariense: szerda–szombat: 10–17 óráig. A templom egykori oszlopcsarnokai helyén kialakított, a 21. század igényeinek megfelelő tágas terekben látható az Isis savariai otthona című izgalmas kiállítás, amely az Iseumban talált leletek mellett az antik ember mindennapjait átszövő magán- és hivatalos vallásosság emlékeit interaktív formában tárja a látogatók elé.

Kőszeg

Jurisics-vár: keddtől vasárnapig, 10–17 óráig látogatható. Megtekinthető tárlatok: Kőszeg Árpád-kori várai; Kőszeg a 15. században; Nagyhatalmi szembenállás Európában a 15. században; Szulejmán 1532-es hadjárata, Kőszeg ostroma; A kőszegi zálogbirtokosok; Eszterházyak; Földesúri asztal és konyha; Somogyi Győző Történelmi Arcképcsarnoka; de látogatható még a fegyvertár, a lovagterem, történelmi katonai viseleteket és fegyverzetet bemutató grafikai kiállítás, kőtár, a vár nyugati tornya; a kicsiket pedig a földszinten játszósarok, íjászat várja.

Sárvár

Nádasdy Ferenc Múzeum: kedd–vasárnap 9–17 óráig nyitva. Mi vagyunk a huszárok! címmel állandó kiállítás. Magyarország egyetlen huszár kiállítása a leghosszabb ideig fennálló Nádasdy huszárezred emlékanyagára építve mutatja be a legmagyarabb fegyvernem évszázadait, egyenruháit, fegyvereit, hétköznapjait. A társezredek, mind a Hadik huszárok, Radetzky huszárok tárgyi emlékei is segítik elképzelni, milyen is volt egy huszár élete a békés vagy háborús hétköznapokon. Ezredtörténetek, személyes sorsok elevenednek meg a huszármúzeum állandó kiállításán.

Körmend

Dr. Batthyány-Strattmann László Múzeum, állandó kiállítás, kastély főépület: „Körmend és a Batthyányak évszázadai”; Cipőtörténeti Gyűjtemény; Szalon és ebédlő a Batthyány-kastélyban. Nyitvatartás: kedd–szombat 10–16 óráig.

Batthyány kastély, Parádés Istálló: Műhelyélmények. Körmendi iparos emlékek című állandó kiállítás.