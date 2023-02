Változtak az Ausztriába irányuló menetjegyajánlatok február 1-jétől. A MÁV-START új régiós ajánlatot vezetett be a Bécs és Győr között közlekedő regionális EuRegio, a távolsági EuroCity és Railjet express vonatokra. Az új kedvezménycsalád neve: START Regio Ausztria. A régi EURegio ajánlatokhoz képest újdonság, hogy a hetijegy és havibérlet már minden vonatra egységesen érvényes, a hetijegy és havibérlet már gyermekek és az érintett osztrák városokban tanuló diákok számára is, még kedvezményesebb áron érhetők el, a hetijegy és havi bérlet esetén már a távolsági vonatokra kedvezményes kerékpárjegy is vásárolható.