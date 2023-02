A zeneiskola tanárai és diákjai egyaránt mókás maskarákat öltöttek magukra, az előadásokat megelőzően a tantestület tagjai beöltözve vonultak be a Dallas című tévésorozat főcímdalára. – A gyerekek jelmezbe öltözve léptek fel, a két szolfézscsoport külön is bemutatkozott. A hóemberek egy francia gyermekdalt énekeltek, melynek Hóember a címe. A hangverseny után a tanárok és szülők adományaiból volt egy kis agapé, mókázás, fotózkodás, beszélgetés – számolt be Nagy Béláné, a zeneiskola igazgatója a farsangi programról.