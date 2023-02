A beavatkozást Igor Nazarov és orvosi csapata hajtotta végre. A súlyos mozgásszervi rendellenességben szenvedő kisfiú története lassan 4 évre nyúlik vissza. Félix méhlepényleválás miatt koraszülöttként, császármetszéssel látta meg a napvilágot, 9 hónapos korában kellett őt először gyógytornászhoz vinni, mivel a mozgása nem fejlődött. Egy neurológiai vizsgálat derített fényt arra, hogy Félix csecsemőkori agyi bénulással született, az egyik agyféltekéje gyakorlatilag nem működik, ez pedig a mozgásközpontját is érinti. A szülők számára a kezelések költségei hatalmas anyagi terhet is jelentettek, a gyógytornák mellett egy speciális műtéti beavatkozás – amely esélyt ad arra, hogy ne kerüljön tolószékbe – költségeit már nem tudták biztosítani. Ezért Vukitsné Flór Beáta és Vukits Krisztián létrehozták a Segítsünk Félixnek az Önálló Mozgásban Alapítványt. Perenye teljes lakossága melléjük állt, de sok helyről kapott még támogatást a család. Beáta tavaly karácsonyi díszek árusításával gyűjtött Félixnek. Meghívták Gyöngyösfaluba az adventi vásárra, ahol árulhatta a portékáit. Majd Perenyében szerveztek adventi adománygyűjtő akciót. A szombathelyi tűzoltóság is hozzájárult a költségekhez. Végül a kiutazás és az operáció teljes költségét – 4700 euró plusz utazás és ellátás – adományokból finanszírozhatták. Félix gyógyul – és köszöni a sok segítséget.