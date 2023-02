Mint mondta, a középiskolás évek meghatározó szerepet játszanak az ember életében, itt alakul ki, hogy várhatóan ki milyen irányban megy tovább, itt formálódnak a barátságok. Beszélt arról is, hogy miért tartják fontosnak az alapos tanítást és a nevelést a bizonytalan – Covid, infláció, energiaválság sújtotta – világban: „a tudást és a társadalomhoz való viszonyt már senki sem veheti el tőlük”.

A szülőket is megszólította, hiszen rövidesen az ő életük is megváltozik: gyermekük felnő, saját maga dönt sorsáról. A végzősök figyelmét a közelgő érettségire hívta fel és arra, hogy vegyék komolyan a megmérettetést. Négy osztály 93 diákja kapott szalagot a szíve fölé, utána az igazgató tűzte fel a szalagot az osztályfőnököknek, az osztályok képviselői pedig az iskola vezetésének és a meghívott vendégeknek. A nyitótánc következett, a folytatásban az osztályok mutatták be műsoraikat.