A több, mint 35 éves múltra visszatekintő Joint Venture Szövetség második alkalommal rendezte meg nagyszabású “Companies for the Future Award” gálaeseményét. Február 4-én négy kategóriában tüntették ki tagvállalataikat. A nagyvállalati kategória I. helyezettje lett a MAM-Hungária Kft., amely „babatermékeivel a jövő generációiért dolgozik, felelősséggel a fenntartható világért, egy élhető jövőér”. A díjat Kiss Katalin ügyvezető vette át a gálán.

Dr. Fábián Ágnes, a JVSZ elnöke köszöntőjében elmondta: a szövetség kiemelt feladata, hogy erős szakmai munkával támogassa tagvállalatai gazdasági életben betöltött fontos szerepét, és aktív érdekképviseleti tevékenységet lásson el szoros együttműködésben a mindenkori kormányzattal. Mindemellett a szervezet 10 szakmai fóruma, minden fontos gazdasági területet lefedve, aktívan dolgozik a Magyarországon működő kis-, közép- és nagyvállalatok versenyképességét támogatva a területért felelős minisztériumokkal.

A Szövetség a tavalyi évben életre hívott két fődíjjal tüntette ki ezúttal is példaértékű, a jövőnkre is pozitív hatást gyakorló közép- és nagyvállalatait. A Nagy Márton vezette Gazdaságfejlesztési Minisztérium is a Szövetség céljai mellé állt díjátadó támogatóként. Nagy Márton az eseményen kiemelte, hogy az iparpolitikát a vállalkozások határozzák meg, hiszen ők azok, akik igazán tudják és érzik, hogy mit, hogyan és milyen piacra érdemes termelni. Ezért véleményük, meglátásaik és igényeik kiemelten fontosak a kormányzatnak, ezek begyűjtése és megismerése érdekében széleskörű program indul. A gazdaságfejlesztési miniszter hangsúlyozta, hogy idén kivédhetjük a recessziót, 1,5 százalékos növekedés várható, miközben az inflációt és a növekedést tekintve is inkább pozitív kockázatok látszanak, 2024-ben pedig repülőrajtot vehet a gazdaság.

A fődíjak odaítélésének értékelési rendszere az OPTEN Informatikai Kft. szakmai támogatásával született meg. A zsűri olyan szempontokat vizsgált, mint a folyamatos növekedés, a stabilitás, a megbízhatóság, az etikus üzleti magatartás, a fenntarthatóság, a társadalmi hasznosság, a dolgozók megtartása, valamint a dolgozói elégedettség.

A szempontok mérőszámai alapján minden területet figyelembe véve mindkét fő kategóriában egy neves szakmai zsűri állította fel a végső sorrendet, míg a különdíjakra a tagvállalatok nyújthattak be pályázati anyagot.