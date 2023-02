Elsőként dr. Vörös Ottó nyelvész, a szervező Csaba József Honismereti Egyesület elnöke beszélt a himnuszok műfaji sajátosságairól, és a nemzeti himnuszok kialakulásáról. -A néphimnuszok alapjának a forradalmi érzületű francia Marseillaise-t tekinthetjük, amíg nem volt más, a magyarok is ezt énekelték. Ezt Verseghy Ferenc, a 18-19. század fordulójának költője, polihisztora magyarra is lefordította A marsziliai ének címen, ezt az irodalomtörténet ismeri ugyan, de nem terjedt el. -Kölcsey Ferenc Himnuszának versformája rejtély. Kölcsey nem sokra becsülte a népköltészetet, úgy vélte, az nem mérhető a parnasszushoz, az irodalmi és művészi élet színteréhez, ennek ellenére költeményéhez a kanásztánc ritmusát használta fel. Ezt műfajilag párosította kuruc versekkel, mert azokat nagyon jónak tartotta – mondta az előadó, majd arra is kitért, hogy a költeményben ötvöződik az emelkedett stílus a népivel A Himnusz első megjelenés 1828 decemberére tehető, addig vagy kéziratban terjedt, vagy fiókban volt, az első szavalása 1832-ben Bártfay László színész nevéhez köthető.

Morvay András, a Körmendi Művészeti Iskola intézményvezetője, a Városi Fúvószenekar karnagya Erkel Ferenc életútját idézte fel. -A zeneszerző nagyjából egy óra alatt írta le a dallamot, idős korában erre így emlékezett:

„Csend van. Ülök és gondolkodok: hát, hogy is kellene azt a Himnuszt megcsinálni? Elém teszem a szöveget. Olvasom. Megint gondolkodok. És amint így elgondolkozom, eszembe jut az én első mesteremnek a szava, aki Pozsonyban tanított. Azt mondta: fiam, mikor valami szent zenét komponálsz, mindig a harangok szava jusson először eszedbe. És ott a szoba csöndességében megzendülnek az én fülemben a pozsonyi harangok. Áhítat száll meg. A kezemet a zongorára teszem, és hang-hang után olvad. Egy óra sem telik belé, megvan a Himnusz.”

A Himnusz a kiegyezés után lett az első számú nemzeti imádság, de a folyamat nagyon lassú volt, idő kellett míg kultikus jelentés-többletet kapott Kölcsey költeménye.

1923. június 10-én országos ünnepséget rendeztek a Himnusz születésének 100. évfordulóján, Horthy Miklós akkor már állami jelképként említette. Nagyjából onnantól énekeljük felállva a magyar nemzeti imádságot, amelyet gyakorlatilag a nép tett meg Magyarország himnuszává, bár a hivatalossá válását csak a magyar alkotmány 1989-es módosítása hozta meg.