A fecskefészkek eltávolításának engedélyeztetése, végrehajtása, a gólyafészkek biztonságossá tétele, valamint bizonyos növények kivágása a nem megfelelő ütemezés miatt évről évre visszatérő természet- és állatvédelmi problémát okoz - olvasható a közleményben. Hozzáteszik: a tulajdonosok és a kivitelezők gyakran nincsenek tisztában azzal, a védett fecskéket és denevéreket is érintő épületmunkák engedélyeztetés-kötelesek, és csak a szaporodási időszak szünetében, ősztől tavaszig végezhetők el. Írnak továbbá arról is, a természetvédelmi oltalom alatt álló sérült vagy áramütés-veszélyes fehérgólya-fészkek biztonságossá tételéhez a vármegyei kormányhivatalok csak a költési időszakon kívül, március 31-ig adhatnak engedélyt, ezért ezek felderítése is az év első felében aktuális. Mindezeken túl a bel- és árvízkár megelőzését szolgáló hullámtértisztítást, az elektromos vezetékhálózatra felnővő fák, növények visszavágását szintén el kell végezni a madarak költési időszaka előtt.

Az E.ON. több ezer madárvédelmi beavatkozást valósít meg évente. A szolgáltató oldaláról kiderül: február 9-én Csörötneken, 13-án Rábagyarmaton, másnap pedig Magyarlakon végeznek gólyafészek karbantartó munkákat. Ezt február 21-én Szombathelyen, 28-án pedig Lukácsházán folytatják.

Dr. Gyurácz József ornitológus, a MME vasi csoportjának elnöke beszélt lapunknak arról is: a fákon, cserjéken költő énekesmaradarak - rigófélék, poszáták - minden évben új fészket készítenek maguknak, ebben az esetben a régi fészek eltávolítása hasznos is lehet. A nagyobb gallyfészkekhez azonban nem szabad nyúlni, a vetési varjak például újra elfoglalják, tatarozzák és belakják a korábbi helyeket. Előfordul továbbá is, hogy a vetési varjak elhagyott fészkeit vörösvércse, erdei fülesbagoly foglalja el. A fecskék szintén visszatérnek az elhagyott fészekhez, amelyet tatarozás után újra birtokba vesznek.

Ha szeretnénk a kertünkbe csalogatni az odúköltő madarakat - például szén- és kékcinegéket - akkor ezeket az odúkat is most kell kihelyezni, vagy a meglévőket karbantartani. A fészekanyagot érdemes kicserélni, mert számos élőlény, bolhák, atkák is megtelepednek benne. A szakember megjegyzi: az itt telelő madarak gyorsan alkalmazkodnak az időjárási körülményekhez, ha valaki azonban elkezdi etetni őket, akkor a tél végig folyamatosan gondoskodjon a betevő falatokról.