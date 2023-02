A projekt Gencsapáti és Perenye önkormányzata és a Gencsapáti Művelődési Ház és Községi Iskolai Könyvtár konzorciumában zajlott, melynek célja a két településen a helyi értékek és az átörökítés figyelembe vételével a helyi identitás és kohézió erősítése.

„Ember ilyet nem tud, ehhez ördög kő!” – tartja a mondás, amely a projekt címét adta és rejtett többletértéket sugallt, amelyre fény is derült azzal, hogy a Gencsapáti Hagyományőrző Néptáncegyüttes feldolgozta és be is mutatta az Ördögkőhöz kapcsolódó legendák egyikét a Szentkúton és több helyszínen a megyében, régióban. A Gencsapáti és Perenyei Borbarát Hölgyek és a Gencsapáti „Félnótás” Férfi Népdalkör is a program során jött létre, a helyi aktivitást erősítő és alkotó csoportként.