Megteltek a környékbeli parkolók és nagy forgalmat tapasztaltunk vasárnap a Vásárcsarnokban. Sokan néztek körbe a Hacuka vásár kínálatán is. - Gyerekruhákat, -cipőket, női ruhákat, kiegészítőket és játékokat is hoztam - mondta el kérdésünkre a szombahelyi Tamás Éva, aki három éve rendszeresen jár a Hacukára árusítani. Általában azokat a darabokat hozza, amiket már legalább egy éve nem vettek fel, nem hordanak. A forgalom náluk is változó: karácsony előtt nagyon sokan, vasárnap kevesebben vásároltak.