Az Országos Meteorológiai Szolgálat hivatalos közösségi oldalán arra hívják fel a figyelmet, hogy a következő napokban szaharai por érkezik az országba, ami csapadékkal is társul. A mellékelt videó előrejelzése szerint pénteken reggelre érkezik meg térségünkbe, de még szombaton is lehet rá számítani. A jelek szerint Vas vármegye is kap majd belőle, szóval a jó tanács: az autómosást ne a következő napokra tervezze!