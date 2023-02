- Magyarországon évtizedek óta sokkal több gyermekre vágynak a párok, mint amennyi végül megszületik: sokan terveznek hármat, s végül kettőnél megállnak. A kormány ezen szeretne segíteni úgy, hogy már 30 éves korig támogatja adókedvezménnyel az édesanyákat – mondta el dr. Hende Csaba, az országgyűlés alelnöke, aki csütörtök reggel a vaskeresztesi MAM-Hungária Kft-nél tájékozódott arról, náluk mennyi munkavállaló számára jelenthet ez könnyítést. - Természetesen itt nem arról van szó, hogy az állam bele akarna szólni abba, hogy a hölgyek mennyi gyereket vállaljanak, csak ösztönzi a gyermekvállalást. Már eddig is számtalan módon tette ezt, hiszen Európában nincs még olyan ország, ami ilyen mértékben költene a családtámogatásra arányaiban, mint Magyarország – hangsúlyozta dr. Hende Csaba. Vaskeresztesen a MAM-Hungária Kft-nél 23 olyan munkavállaló dolgozik, akit érinthet ez a mostani kedvezmény, és ez nem elhanyagolható szám – erről is beszélt a kormánypárti politikus. Hozzátette: a vaskeresztesi cég vezetése azt a kormányzati döntést is üdvözölte, ami az utazási költségtérítés adómentes összegének duplájára emelését hozta.

Forrás: Puskás Enikő

Megtudtuk, a megbeszélésen szó esett arról is, hogy a vaskeresztesi kft. az egyik szombathelyi magánegészségügyi szolgáltatóval kötött megállapodást. - Valamennyi dolgozója számára magánegészségügyi ellátást fizet és biztosít a MAM Hungária Kft: az urológiától a nőgyógyászaton át az ortopédiáig, számtalan területen. Ez azt jelenti, hogy a magánegészségügyi szolgáltató bizonyos idősávokat fenntart a cég dolgozói részére, amikor térítésmentesen igénybe vehetik az ottani szolgáltatásokat – tájékoztatott dr. Hende Csaba.