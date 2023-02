Nagy olvasottságot ért el cikkünk, amiben egy szombathelyi fiatalember osztotta meg történetét: herényi telkükön utat jelölt ki az önkormányzat a rendezési terv egyik módosítása során.

M. Zoltán úgy értesült a területüket érintő „apró” változásról, hogy ingatlanjukra vételi ajánlatot kapott. M. Zoltán elkezdett utánajárni, történt-e változás a herényi területük besorolásában, így tudta meg: azt nemcsak átsorolták, telkükre tervezték az utat, ami más, szintén szomszédos ingatlanok megközelíthetőségét lehetővé tenné. Kérdéseinkkel a város főépítészéhez fordultunk. „Hatvannégy címzett közül senki sem emelt kifogást a szóban forgó módosítás ellen” – írta kérdéseinkre adott részletes válaszában Sütő Gabriella. A főépítész leszögezte azt is: a vonatkozó kormányrendelet szerint jártak el a Helyi Építési Szabályzat és a településrendezési eszközök módosításánál.

Utóbbit 23 államigazgatási szervnél az illetékesek, az önkormányzati képviselők, a szomszédos önkormányzatok és a közműszolgáltatók is véleményezték. A főépítész nem utalt arra, hogy az érintetteket, vagyis a herényi telektulajdonosokat értesítették volna a tervezett változásról; M. Zoltán is ezt nyilatkozta lapunknak. Úgy tűnik, miután ilyen jogszabályi kötelezettsége nincsen az önkormányzat(ok)nak, névre szólóan, levélben nem is tájékoztatják egy-egy módosításnál az érintett polgárokat.

Sütő Gabriellától megtudtuk, tájékoztatási kötelezettségüknek lakossági fórumon, a Fő tér 23. alatti kétoldali hirdetőtáblán, az önkormányzati hetilapban és a város honlapján is eleget tettek. A kérdés persze továbbra is ott lóg a levegőben: miért feltételezné a polgár, hogy – megszólítása és megkérdezése nélkül – telkén egy utat jelöl ki az önkormányzat?

A város főépítészének válaszleveléből az is kiderült: 2018 júniusában az egyik közeli ingatlan tulajdonosai kérték telkük lakóterületté minősítését a főépítészi irodától. „Megközelítésük (a telkeké – a szerk.) jelenleg a 120/25. helyrajzi szám alatti ’járda’ elnevezésű közterületről lehetséges. A településrendezési eszközök 2020-ban történt módosítása során a járda 12 méter széles közúttá történő bővítésére tettünk javaslatot” – írta a főépítész.

Később úgy folytatta: „A járda szélesítésének kijelölésénél pedig kézenfekvő volt, hogy míg az egyik oldalon 15 darab ingatlanból, a másik oldalon csak 1 darab ingatlanból (120/24. hrsz. - M. Zoltánék telkéből – a szerk.) kell út céljára területet lejegyezni”. Kitért arra is: amikor az önkormányzat ott utat jelölt ki, megteremtette a terület beépíthetőségéhez szükséges első feltételt. A Bertalanffy Miklós utca 47-65. szám alatti telkek mögötti 6210 négyzetméter nagyságú területből 8 építési telket lehetne kialakítani, amennyiben a tulajdonosok erről meg tudnak állapodni – erre is utalt Sütő Gabriella.

Az egy másik kérdés persze, hogy a Bertalanffy Miklós utcában és környékén élők ennek mennyire örülnének és hogy ez egyáltalán felmerült-e szempontként a rendezési terv módosításakor. Ismert, M. Zoltánék tavaly januárban levélben jelezték a főépítészi iroda felé: nem járulnak hozzá, hogy telkükön út haladjon át, csökkentve annak területét. Sütő Gabriella kérdésünkre tudatta: a kérelmet a településrendezési eszköz soron következő módosítása során tudják vizsgálni. Erre a jelenlegi eljárás lezárultát követően, várhatóan a májusban induló felülvizsgálatnál kerülhet sor.

Nem hagytuk annyiban a kérdést: az egy éve beérkezett állampolgári kéréssel miért nem a mostani felülvizsgálat során foglalkoznak? - küldtük el a főépítésznek újabb kérdésünket. Mint ahogy azt is szeretnénk megtudni, hogy az ingatlanokhoz az útcsatlakozást miért magánszemélyek telkén jelölték ki, miért nem az akkor még önkormányzati tulajdonban lévő, azóta a vitatott ingatlancsomagban értékesített területen. Ha választ kapunk, közöljük.