KONCERT

SZOMBATHELY

Február 10., péntek 19 óra – Agora ­Művelődési és Sportház: Hangverseny Schubert és Beethoven műveiből. Savaria bérlet 4. előadás. Műsoron lesz: Schubert: Nyitány olasz stílusban D. 590, Beethoven: F-dúr románc Nr. 2. Op. 50, Schubert: A-dúr rondó D. 438, Beethoven: G-dúr románc Nr. 1. Op. 40, Schubert: V. B-dúr szimfónia D. 485. Vezényel és szólót játszik: Kelemen Barnabás. Február 10., péntek 19.30 – Bohém: a Répce Party Country varázsol fergeteges bulihangulatot.

Február 10., péntek 19.30 – Végállomás Klub: a Rock ’N’ Metal Tour keretében érkezik a Rómeó Vérzik és a Down For Whatever. Február 11., szombat 20 óra – Végállomás Klub: színpadra lép a Zaporozsec. Vendég Iszak Dani és zenekara.

Február 11., szombat 21 óra – MMIK Caffe: Pál Utcai Fiúk. Kapunyitás 20 órakor, koncertkezdés 21 órakor.

SZÍNHÁZ

SZOMBATHELY

Február 12., vasárnap 10 óra – MMIK Mesebolt Bábszínház, Lázár Ervin terem: Jill Tomlinson: A cica, aki haza akart menni című matiné-előadás, melyre 4 éves kortól várják a gyermekeket.

RENDEZVÉNY

SZOMBATHELY

Február 11., szombat 9–13 óra – Agora Művelődési és Sportház: Bohóckodós farsangi játszóház. Egy kis farsangi bohóckodásra és kézműves ügyeskedésre várják a családokat fánksütéssel, interaktív mesefoglalkozással, tánccal és meglepetés programmal. Február 11., szombat 15– 18 óra – Agora Művelődési és Sportház: Agora workshop – makramétechnikák.

Február 11., szombat 15 óra – Berzsenyi Dániel Könyvtár: Önkéntes voltam Indiában. Balázs Judit vetített képes előadása. Február 11., szombat 18 óra – Vas Megyei SZC Oladi Technikum: a Szomszédnéni Produkciós Iroda önálló estje Nem azért mondom címmel. Február 11., szombat 18.30 – Boldog Brenner János Általános Iskola és Gimnázium: Egyházmegyei ifjúsági farsangi bál. A rendezvény a Szombathelyi Egyházmegye, a Szombathelyi Katolikus Egyetemi Lelkészség, az ESTI8 és a II. János Pál Katolikus Szakkollégium közös szervezésében valósul meg. A kapunyitás: 18.30-kor lesz, a bál nyitótáncát 19 órakor járják el. Köszöntőt mond: Köbli Tamás egyetemi lelkész és Gaspari Gábor, szakkollégium igazgató. Zenél: a TEQUILA Zenekar. Az est folyamán összegyűlt adományokból rászoruló családokat is támogatnak.

Február 11., szombat 19 óra – Főiskola étterme (Károlyi Gáspár tér 4.): XVII. Szombathelyi Svábbál. Február 16., csütörtök 16.30 – Ezt látni és hallani kell! – Rossini zenei humora. Horváth Imre karnagy komolyzenei előadása.

RÁBAGYARMAT

Február 11., szombat 14 óra – Művelődési Ház: Falusi farsang. 14 órától jelmezes felvonulás indul a művelődési máz udvaráról. A menet 16 óra tájékán érkezik vissza a művelődési házhoz, ahol bolondesküvőt és karnevált tartanak. 20 órától jelmezes farsangi bál a Percsák zenekarral.

RUM

Február 11., szombat 9 óra – Sportpálya: II. Rumi farsangi élményfutás és séta. Regisztráció 9 órakor a Sportpályánál, indulás 10 órakor. A nevezéshez a jelmez nem feltétel, nevezni futóként, kerékpárral és babakocsival is lehet. A célba érkezőket forró tea és pogácsa várja.

SALKÖVESKÚT

Február 11., szombat 15.30 – Kultúrház: Gyerekfarsang. A szervezők jelmezes felvonulással, interaktív gyerekműsorral, tombolával, arcfestéssel és zenés-táncos mulatsággal készülnek a résztvevők számára.

VASVÁR

Február 10., péntek 17 óra – Zarándokszállás: Családi kézművesdélután. A foglalkozás témája: gyöngyfűzés – hóember, kislány készítése és tűnemez. A részvétel ingyenes, ám regisztrációhoz kötött. Február 13., hétfő 18 óra – Zarándokszállás: Dúdoló Navratil Andreával. Navratil Andrea Liszt Ferenc-díjas népdalénekes vasi és zalai dallamokat szólaltat meg a farsang jegyében a közös dúdoláson. Február 15., szerda 18 óra – Zarándokszállás: Népfőiskolai Est – Könyvbemutató. Vendég Ambrus Lajos, aki bemutatja a Nagy almáskönyv című könyvét. A szerző beszélgetőtársa: Kevy Albert, a Vas Vármegyei Értéktár Bizottság elnöke.

SORKIKÁPOLNA

Február 11., szombat 16.30 – Faluház: Farsangi batyus bál. 16.30- kor Sorkikápolna „Fő terén” közös zenés felvonulás. 17 órakor Téltemető boszorkányégetés (kántálással). 17.30- kor Mező Gábor polgármester köszöntője. 17.35-kor Sorokmenti Rekettyések – Beteg a falu kanja. 18 órától Bál. 19 órakor Fánkok értékelése. 20 órakor Jelmezverseny. 21.30- kor Tombolasorsolás.

TÚRA

FELSŐSZÖLNÖK

Február 11., szombat 10 óra – Farsangi gyalogtúra 3 határon át. A jelmezben érkezés nem kötelező, de javasolt. A túra Felsőszölnökről a Keresztelő Szent János-templom melletti parkolóból indul a piros, majd a zöld jelzések mentén. A csúcsra érve elérik a Magyarország, Ausztria és Szlovénia találkozási pontjánál található Hármashatár követ. Az utat Szlovéniában, az országhatáron folytatják, míg elérik a magyar–szlovén határátkelőt. A határtól ismét a határkövek mentén visszaérkeznek Felsőszölnökre.

SZALAFŐ

Február 11., szombat 9 óra – Őrségi Népi Műemlékegyüttes: A szívek útján Szalafőn. A közelgő Bálint- (Valentin-)nap hangulatához is illően a túra során nagyrészt szívekkel jelzett úton fedezhetik fel Szalafőt, valamint a szeres építkezés jellegzetességeit. Erdőn, mezőn is áthaladnak, útba ejtik az európai bölényeket, valamint megtekintik az Őrségi Népi Műemlékegyüttes több száz éves épületeit is. Táv: 9 km. Találkozó: Őrségi Népi Műemlékegyüttes, Szalafő, Pityerszer 12. A programon való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött.

KIÁLLÍTÁS

SZOMBATHELY

Agora – Művelődési és Sportház, galéria: Nemzet-közti Magyar Fotószalon kiállítás. Az igényes fotók hűen mutatják be a pannon táj természeti szépségeit, a nemzeti kultúránk gazdagságát, az emberközpontú fotográfia szépségét, humánumát.