Többeket megdöbbentett, hogy egy herényi magántelken utat jelölt ki a szombathelyi önkormányzat a rendezési terv egyik módosítása során. Írtunk arról is, hogy Szombathely főépítésze, Sütő Gabriella lapunkkal azt közölte: „Hatvannégy címzett közül senki sem emelt kifogást a szóban forgó módosítás ellen”, továbbá megtudtuk azt is: az út kijelölésével az önkormányzat megteremtette a terület beépíthetőségéhez szükséges első feltételt. A Bertalanffy Miklós utca 47-65. szám mögötti 6210 négyzetméter területből nyolc építési telket lehetne kialakítani, amennyiben a tulajdonosok erről meg tudnak állapodni – derült ki a főépítész válaszából.

- Szombathely, végkiárusítás – így jellemzi a Nemény András polgármester nevével fémjelzett eddigi baloldali városvezetői gyakorlatot Horváth Gábor. A fideszes önkormányzati képviselő hangsúlyozta, a rendkívüli jogrendben a városvezető saját hatáskörben hozott meg számost döntést, a rendezési tervet is akkor módosították, ami Herényben a Bertalanffy Miklós utca mögötti területet is érintette. Majd utal arra: pár hónappal később a közgyűlés már a vitatott ingatlancsomag pályázati kiírásáról tárgyalt. Abban a Homok úti területet, a régi városi strandot és a herényi ingatlant is értékesítették, miután a baloldali közgyűlési többség azt megszavazta.

Horváth Gábor – visszatérve a rendezési terv módosítására – elmondja azt is: szerinte a döntéshozók nem vették figyelembe, és hatástanulmány sem készült, hogy új lakóházak építése milyen terhelést jelenthet a Bertalanffy Miklós utca környékére. Az ottani közműhálózat – villany-, gáz- és vízvezetékrendszer – szerinte nem alkalmas arra, hogy új épületeket csatlakoztassanak. A politikus információi szerint, aki korábban a főépítészi irodánál kezdeményezte a herényi terület átsorolását, már nem akar építkezni. Az önkormányzat által eladott ingatlanon a beruházó viszont három épületet tervezett öt lakással; annak terveit látta a képviselő a pályázat elbírálása során. Ha a szomszédos telket – amire az utat kijelölte az önkormányzat – megvenné az ingatlanfejlesztő cég, 18 lakás építése is megvalósulhatna – vázolja Horváth Gábor. – Hosszú távon, csak jó 10 év múlva fognak szembesülni a szombathelyiek azoknak a döntéseknek a szomorú következményeivel, amiket a jelenlegi városvezetés hoz. A túlépítések miatt még zsúfoltabbá, élhetetlenebbé válik a város több része – fejti ki a képviselő.