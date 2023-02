A borversenyt március 24-én, pénteken 15 órakor tartják a Békeházban. A bírálatot szakmai zsűri végzi. A fehér-, vörös vagy rosé bormintákat március 24-én 9 és 14 óra között lehet leadni a Békeházban. Az ünnepélyes eredményhirdetést a Békenapon, augusztus 12-én tartja a város, ahol az érdeklődők megkóstolhatják majd a győztes borokat. A program népszerűségét igazolja, hogy tavaly a zsűri 14 borosgazda 33 borát értékelte. A borversenyen választják ki azt is: melyik nedű viselheti egy éven át a „Város Bora” címet. Tavaly két címbirtokost is hirdettek. A Város Bora címet egy fehér és egy vörös bor is viselheti még augusztusig. Az egyik címbirtokos Somlai Péter „Olaszrizling 2021” fehérbora lett. A Vasvár Város Bora címet Varga Zoltán „Malbec 2021” vörösbora is kiérdemelte.