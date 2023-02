A jubileumi rendezvénynek a kámi kultúrház adott helyet, ahol mintegy száztízen gyűltek össze egy kis múltidézésre. A program köszöntővel kezdődött, méltatták azokat, akik sokat tettek az elmúlt három évtized sikereiért. Minden együttműködőnek, segítőnek, családtagnak jutott egy jó szó. Ezután mintegy képeskönyvként mutatták be az elmúlt harminc esztendő programjainak sokaságát, majd filmvetítés következett, a jelenlévők egy félórás kisfilm segítségével nosztalgiáztak.

A huszonegy egyesületi tagot egyenként is köszöntötték, majd felcsendült az Összetartozunk című dal. A szervezők mindenkit megleptek egy kis ajándékkal: MozduljunKám Egyesület feliratú tollat kapott minden vendég. Az önkormányzat részéről is köszöntötték és megajándékozták a harmincéves egyesületet, amelynek tagjai önzetlen, áldozatkész munkával és ötletekkel segítették a harminc évet.

Minden családról külön fotó készült az eseményen, ezeket azonnal ki is nyomtattak és egy albumba helyezték el. A fényképekhez lehetett írni pár sort az egyesületről és a meghatározó emlékekről. Mindenki meghitt gondolatokat fogalmazott meg. Időkapszulát is készítettek, ezt a tervek szerint öt év múlva nyitják majd fel az egyesületi tagok. A harminc év történéseiről nyolc mappát is összeállítottak, ez is kézről-kézre járt a jubileumi rendezvényen. A népes társaság a vacsora után a hajnali három óráig tartó bálban mulatott, a résztvevők zárásként felengedtek egy 30-as lufit a jubiláló egyesület nevével.