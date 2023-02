– Jó buli, jó a levegő, nagyon élvezik a gyerekek – mondja Alexandra, akinek kislánya méhecskének öltözött. Hasonló véleményen van Madarász Mária is, aki tigrisbundát öltött és oldalán egy pingvinnel érkezett: - Tavaly is voltunk, gondoltuk, az idén sem hagyjuk ki. Még el se indultunk, de a gyerekek már futkároznak. Faragó Melinda és családja is örül a lehetőségnek: - Tavaly futottunk, a kisebbiket pedig babakocsiban toltuk magunkkal. Idén kipróbálom, hogy vele kerékpárra ülök – meséli az édesanya, akinek a fiai nemcsak a mozgás, de a beöltözés lehetőségének is nagyon örültek: egyikőjük pókember-, másikuk dínójelmezt kapott az alkalomra.

– A legfontosabb célunk az élményszerzés és a közösségkovácsolás. Éppen ezért győztest sem hirdetünk, innen senki nem távozik üres kézzel - mondja Koósné Köntés Vera, a település közművelődési referense.

A vidám farsangi futás a futballpálya mellől indult és mintegy egy kilométer megtétele után ide is ért vissza – a célba érkezőket meleg tea és pogácsa várta.