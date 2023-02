Kántor László igazi nagy szerelme, a rock and roll végigkísérte az életét, gyermekkora óta rajong Chuk Berry-ért és Bill Haley-ért. Szülei már négyévesen észrevették rajta, mennyire muzikális, így egyenes út vezette a zeneiskolába, ahol dobszakon végzett. Az élet később úgy hozta, hogy énekesi pályán folytatta zenei karrierjét. Több évnyi színpadon eltöltött idő után, 18 évvel ezelőtt felvette a kapcsolatot az ex-hungáriás tagokkal. László hamar rájött: nehéz jampinak lenni, főleg, miután Novai Gábor, a Hungária egykori basszusgitárosa háromszor dobta vissza az általa felénekelt Csókkirályt, mondván, hogy az énekes nem jampi.

László viccesen megjegyezte, akkor még nem tudta, jampiságot „hol lehet venni”, de a „pofont” követően, stúdiós barátja biztatására átadta magát a „Fogd meg és gurítsd!” életérzésnek. Ennek hatására megérkeztek a szakmai sikerek és idővel elnyerte a hungáriások barátságát is. - A sikerek mellett, persze, az ember életében sok törés is van, sok területen váltottam, de a rock and roll mindig megmaradt – fogalmazta meg László, akit néhány hónappal ezelőtt hatalmas megtiszteltetés ért: a budapesti rock and roll élet nagyjai művésznevet ajándékoztak neki, így a jövőben már „Mr. Dice-ként” léphet színpadra.

Válása és a koronavírus-járvány a padlóra vitte, de eltelt két és fél év - és újra a színpadon áll. Bár nehéz a zenei élet helyzete is manapság, vannak kisebb fellépései. Az újrakezdésben segített számára, hogy kitanult egy új szakmát, csontkovácsként gyógyítja az embereket. - Úgy voltam vele, ha már nekem nem sikerült minden úgy, ahogyan terveztem, legalább én hadd segítsek az embereknek.

Masszőrnek kezdett el tanulni, majd több lépcsőfokot bejárva eljutott addig, hogy az Európai Unió is elismerte tevékenységét, amit így brüsszeli bejegyzését követően már 12 országban folytathat - emellett folyamatosan képzi magát kínai mestere által.

Bár László alapvetően életvidám természet, mégis párás tekintettel mutatja meg egyik saját szerzeményét, amelyben lányával közösen énekel. Mint mondja, ő volt a legnagyobb siker az életében – táncolt és énekelt is mellette. A lány szülei válása óta nem tartja édesapjával a kapcsolatot, elsodorta mellőle az élet. László bízik abban, nem követett el akkora hibát, ami nem megbocsátható és gyermeke visszatalál hozzá – már csupán ez az egyetlen dolog, ami hiányzik a boldogságához.