Javában készülnek a tavaszi és húsvéti díszek, ballagási emléktárgyak a Kézműves Kuckó ajándékboltban. A mutatós gravírozott és színes darabokat a cég foglalkoztatottjai készítik, és márciusban már online is megvásárolhatóak lesznek. Balassa Imre részlegvezető elmondta: eddig vásárokban és a boltban kínálták termékeiket, de a pandémia óta különösen nagy az igény az online felületen beszerezhető dolgokra, így ők is követik a trendet. Egy új webshopot is kialakítanak.

Fotós: Unger Tamás

Szólt arról is: valamennyi közfoglalkoztatott szerződése hivatalosan február végén lejár, de ezeket – igazodva az országos mintaprogramokhoz - újrakötik. A FÉHE Kft. mintegy 70 millió forintot nyert három közfoglalkoztatási pályázaton. Balassa Imre elmondta: az országos programokban magasabb összeg jut az alapanyagok beszerzésére és az infrastrukturális feltételek megteremtésére, mint a helyi közfoglalkoztatási formában.

Fotós: Unger Tamás

Ez azért is jó hír, mert például az országos hajléktalan mintaprogramban végzik Szombathely egyes részein a zöldterület gondozást: füvet nyírnak, rendbe teszik a parkokat, szemetet szednek, továbbá a szállón karbantartói, mosodai és takarítói feladatokat is ellátnak az érintettek. Csatlakozott a szervezet a járási startmunka-programhoz is, ezzel összesen 12 főnek adnak munkát a papírbrikettálóban, a varrodában és a Kézműves Kuckóban. Mindezek mellett egy hosszútávú programban is részt vesz a Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Nonprofit Kft., ezzel további négy embernek biztosítanak rendszeres fizetést.