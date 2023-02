Volt egyszer egy fiatal legény, egy napon elhatározta, hogy világot lát. Elindult hát szerencsét próbálni messzi földre. Nem volt könnyű dolga a mesénk hősének, hiszen nem ismert senkit, nem ismerte a várost, nem ismerte a hagyományokat. De mint minden jó mesében, ebben is voltak a főhősnek segítői, akik minden elképzelhetővel próbálták segíteni az új világban. Az utazó hálás volt, hiszen nélkülük nagyon nehéz lett volna az élete. Sokszor nem is gondolták, hogy egy jó szó, egy kedves gesztus is mennyire sokat jelenthetett számára. Telt-múlt az idő, és az utazót visszaszólították a szülőföldjére, így hát elindult itthonról haza. Sokat tanult és tapasztalt útja során, de valamit sosem feled majd el: a segítőit és a megannyi kedves szót.