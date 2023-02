Az emberi természet ellentmondásait felesleges ecsetelni. Most éppen a háború kegyetlen valósága, és a földrengés nyomán kialakult világméretű összefogás adhat okot arra, hogy elgondolkodjunk önmagunkon. Az egyik híradás arról számolt be a minap, hogy még egy papagájt is kimentettek a romok közül, hiszen minden élet számít. Kétezer kilométerre a földrengéstől viszont az emberéletnek a jelek szerint nincs értéke. Irracionális teremtmény az ember. A körülményektől függ, hogy éppen mit tesz, a morális hátteret pedig úgy igazítja, ahogy akarja. Egy filmben hangzik el, hogy úgy bánunk a környezetünkkel, ahogyan egymással is. A válság viszont meghozza a változást. Az ember csak akkor képes felülmúlni önmagát, ha tudatára ébred annak, hogy mit veszíthet.