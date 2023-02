Megfogni egy könyvet felér egy kisebb varázslattal. Már a tapintással elkezdődik a mágia. Aztán jön az illat. Egy új könyvet kinyitni, majd beleszagolni, felér egy kisebb euforikus állapottal. Ha pedig tovább megyünk, elmondhatjuk, hogy a könyveknek igenis lelkük van. Aki olvas, egyszerre több életet élhet. A könyvmoly szót annyira nem is kedvelem, sokkal inkább használnám a bibliofil kifejezést. Az pedig, hogy ki mit olvas, embere válogatja. Senkit nem ítélhetünk meg azért, mert az irodalmi ízlése nem egyezik meg a miénkkel. Már maga a tény, hogy olvas valaki, az jó. Végül is szinte lényegtelen is, hogy mit. Lényeg, hogy olvassunk. A könyvtár a tudomány és irodalom szentélye, de erről majd máskor…