Már minden osztálytársa túl volt rajta, csak ő nem. Hiába nyugtattuk, hogy már nem kell sokat várnia, egyre türelmetlenebb lett. Elmeséltük újra és újra: későn nőttek ki, későn is esnek ki; de nem akarta elhinni. Nézegette, fogdosta, de előbb moccanni se akart, mikor végre megmozdult, azt meg olyan tempóban tette, mint ahogy a tulajdonosa reggelenként bánik a zoknival. A minap aztán az utolsó apró szál is megadta magát. Dobozba tette, levelet csatolt mellé, párna alá dugta. Másnap reggel boldogan újságolta: bár mi ellenkeztünk, őt mégiscsak meglátogatta a fogtündér. Sőt, még azt is tudni véli: szárnyai vannak és varázspálcája. Talán nem is tévedett olyan nagyot? Hamarosan kezdődhet a következő bevetés. Mint húsvéti nyuszi.