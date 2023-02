Ezen a télen egyre csak halogatta a madáretetést, holott korábban fedett faetetővel, műanyag flakonból kialakított szerkezettel és madárkaláccsal is próbálkozott. Nem is volt teljesen ok nélküli a halogatása, hiszen az idő olyan enyhe volt, hogy a madarak felé se néztek a korábban kedvelt etetési helyszínnek. Aztán amikor egy szép nap bekeményített az idő, előkészített egy zacskó magot, hogy majd ha mást nem, egy tálcára kiszórja a madarak elé. Csakhogy a szélvédő-vakargatással, sapkakereséssel elszaladtak a reggelek. Amikor végre időt szakított volna rá, hogy magot szórjon a didergő szárnyasoknak, azt látta, hogy elolvadt a hó, megenyhült az idő, és a kis kedvencek megint felé sem néznek. Úgy látszik, ebben az évben lemaradt a madáretetésről…