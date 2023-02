Ma van Jókai Mór születésnapja – ezért aztán a magyar széppróza napja is. Széppróza, szépirodalom – akkor is, ha nem „szép”, hanem igaz, vajon a kettő együtt mit jelent –, mert nem csak kenyérrel él az ember, kell ahhoz valami más is. Sokszor olyan nehéz megfogalmazni, hogy mi az voltaképpen, de hogy kell, az biztos. Nem kötelező. Csak kell. Kell Jókai világító kék szeme, a tekintet, amely olyan tiszta és végtelen, mint a legtisztább és legvégtelenebb égbolt, kell az a félmosoly, kell a fotel – a kép, amely róla rögzült. Ne menj még, mesélj! És ő mesél. Fekete gyémántokról, egy magyar nábobról, a névtelen várról, a kőszívű ember fiairól. Jókai-összes, díszkiadás. Vagy jöhet a kortárs széppróza: Jókai nyomán is virágzik az irodalom.