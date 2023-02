Odadugja az arcát a csibész, és nem mozdul, simul – hároméves –, őrizzük a pillanatot. Egyébként olyan, mint a vihar, tényleg kő kövön nem marad utána, amit lehet, szétszed, lecsavaroz – és az alkatrészt eldugja –, különös vonzódással a mosógép és a gáztűzhely gombjaihoz, és főleg is a kiszuperált telefonokhoz. Bármilyen építőkocka is lehet játszásiból mobil, zsebébe rejti, előveszi, hallózik és beszámol. Olykor perlekedik, kifejez dühöt, örömöt, mosollyal elcsitul, elköszön rendesen, puszi. „Felhívja”, aki nincs jelen, rágondolással kiküszöböli a hiányt. Megyünk egy szép átriumon át, oldalra néz a tükörbe, és a szemében ott van ismét a megőrzésre érdemesnek talált pillanat melege, a képzeletbeli fotó meg is születik, mindketten látjuk a képkivágást.