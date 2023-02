Téved, aki mentnek hiszi magát a múlt örökségétől, és távol marad az emlékezéstől. A trauma akár nemzedékek múlva is visszaüt. Ma van a kommunizmus áldozatainak emléknapja. Magyarországról több százezer embert hurcoltak el lágerbe vagy börtönöztek be, mondvacsinált okokból. 2001 óta vannak megemlékezések, unokák, dédunokák néznek szembe felmenőik nehéz igazságaival – az erőszak, megaláztatás, testi-lelki kínok, elszakítottság, reménytelenség emlékeivel. Akik élve hazajutottak, hallgattak, mert megfenyegették őket: ha beszélnek, visszakerülnek – a hozzátartozóikkal együtt. Féltek, őrizték a titkokat. Hibázik, aki rálegyint, hogy mindez rég volt. Talán nincs is olyan köztünk, akinek a famíliáját valahogy ne érintené.