A tavaszban többek között az a jó, hogy minden évben többször érkezik meg. Szinte mindenki máskor érzi azt, hogy most már a kertek alatt jár, de egy-egy személy is érzékelheti többször a kikelet érkezését. Vannak, akik már az első februári hóolvadáskor felismerik az ébredő föld illatát. Vannak, akiknek a lenge szellő és a naplemente utáni vörös égbolt adja hírül: langyosabb idők jönnek. Van, ahova a hóvirág vagy a kankalin viszi el az első tavaszias érzést, és van, akinek a metszési munkák, a veteményezés jelzi csalhatatlanul az évszakváltást. Ha pedig ez így van, talán nem is olyan nagy baj, hogy néha becsúszik még egy-egy zimankósabb, kandallóhoz bújós nap. Utána megint konstatálhatjuk, hogy a simogató napsugarakkal mégiscsak itt a tavasz.