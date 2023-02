Mindig elolvasta az újság tizedik oldalán a horoszkópot: vajon mit tartogat ez a nap? Bosszúságot, gondtalan időtöltést, nehézségeket vagy éppen egy titkos álom megvalósulását? Érdekelte ez a misztikus világ, még akkor is, ha tudta, pszichológusok szerint az asztrológiának nincsen semmilyen tudományos alapja. Mégis másokhoz hasonlóan őt is hajtotta a kíváncsiság: születési dátumunk annak órájával és percével együtt milyen módon befolyásolhatja akár egész életünket, kapcsolatainkat, személyiségjegyeinket, megoldási gyakorlatainkat. Állítólag vitázási képességünkre is hatást gyakorol a jegy, amelyben születtünk: így találunk alapos, békepárti, fejjel a falnak és mély sebet ejtő típust is. Tudományos tények ide vagy oda, ismét magára ismert.