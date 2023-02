Végül a polgármestertől kaptunk bebocsátást. Básthy Béla Kőszeg történelmi hősei előtt tisztelegve eredeti viseletet, huszárruhát öltött. Azt is elmondta, milyen megfontolásból: kétszáz éve halt meg Mecséry Dániel altábornagy, a „legkeményebb fejű magyar”, aki 1805-ben a Nürnberg melletti csatában mély sebekkel a fején és testén lebukott lováról, de felgyógyult. A legkeményebb fejűség polgármesteri tulajdonság is, csakúgy mint az egykori kőszegi bencés gimnáziumban tanult Hadik András huszártiszt, hadvezér tette: a lehetetlent is megkísérelve Berlin átadását és hadisarc kifizetését követelte a hétéves háborúban. Amikor ott jártunk, a polgármester éppen Halász Jánost, a Városok, falvak szövetsége delegációját kísérte ki a városházáról. Elnökük, Halász János elismerően nyilatkozott a városról, a farsangfarka rendezvényről.

A máskor öltönyös Terplán Zoltán alpolgármester permetezővel a hátán, gereblyével a kezében jött szembe. A kertész-szőlősgazda párhuzamot látott egy napra választott foglalkozása és a városvezető feladatai között: mielőtt ültetnek, elő kell készíteni a terepet; újat létrehozni mindig óriási feladat – mondta. Ahogy a permetezéssel a növényeket védik meg, úgy óvja a városvezetés is a polgárokat a nehézségektől. A már megtermett gyümölcs és a város értékei, turisztikai kínálata között is hasonlóságot vélt felfedezni – menedzselni kell mindkettőt.

A hivatal többi osztálya is maskarába bújt tegnap: a jegyzői iroda munkatársai abban hisznek: borban az igazság – ők a kőszegi borokat személyesítették meg. A pénzügyesek a Ki vagyok én? Társasjáték alapján öltöztek be; a hatósági osztály munkatársai teafiltereknek, a városüzemeltetés napsütéssel, villámokkal, szivárvánnyal kőszegi időjárásnak. Néhány belvárosi üzletbe is benéztük: megcsodáltuk a Biotéka vidám, színes papagáj-eladóit, akik vendégül látták az ovisokat. A „Városszéli Egészségházban”, vagyis a Stefi büfében pedig reggel óta dr. House rendelt: ápolóival nemcsak azoknak segített, akik megsérültek, hanem akik megéheztek, megszomjaztak, azoknak is.

A délutáni utcabálon a Karc együttes zenél. 15 órakor a jelmezesek tesznek egy nagy kört a belvárosban, 17 órakor pedig eredményt hirdetnek, kié a legötletesebb jelmez.