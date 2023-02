Az egyes tartományokban ma még érvényben lévő speciális szabályozásokra a mai, február 1-i döntés értelmében június 30-ával már nem lesz lehetőség. „A pandémia megy, a vírus marad“ – mondta Johannes Rauch (Zöldek) egészségügyi miniszter a kormányülésen. A veszélyeztetett területeken, például a kórházakban és az idősotthonokban jelenleg még mindig kötelező a maszk használata. Ez április 30-án megszűnik, csakúgy, mint a kockázati csoportok mentessége. Az összes válságstábot és bizottságot is fel kell oszlatni - - tájékoztat a magyarok.orf.at.

Június 30-ával visszatér a normál működés

Az Egészségügyi Minisztérium június 30-ával tervezi megszüntetni a különleges szabályozást. A SARS-CoV-2 ezután már nem lesz bejelentési kötelezettség alá eső betegség, és a jelenleg még érvényes, a pozitív tesztet elvégzett személyekre vonatkozó közlekedési korlátozás is megszűnik.

A CoV intézkedésekről szóló törvény felhatalmazta az egészségügyi minisztert, hogy a lakosságra vonatkozóan mozgáskorlátozásokat vezessen be. A részben szigorúbb tartományi intézkedések is csak ennek a törvénynek köszönhetően voltak lehetségesek. A június végi megszüntetésével például Bécs városa már nem jogosult külön rendeletek kiadására – olvasható a wien.ORF.at oldalon. Így június 30-án mindenhol megszűnik minden szabályozás, például a kötelező maszkok és tesztek.

A lakosság három éven keresztül „sokat követelt“

A kormányülés „történelmi döntést“ hozott azzal, hogy kilépjünk abból az üzemmódból, „amely most már három éve kísér bennünket“, és „amely sokat követelt tőlünk“ – hangsúlyozta az egészségügyi miniszter a kormányülést követő sajtótájékoztatón, amelyet első alkalommal tartottak meg az újonnan felújított parlamenti épület új médiateremében. A döntés alapja a tudomány volt, mondta Rauch. Nem várható, hogy a CoV helyzete ismét romlani fog. A lakosság immunitása magas, a miniszter rámutatott például arra, hogy a lakosság háromnegyede be van oltva.

Ellenőrzés az általános egészségügyi rendszerben

Ahhoz, hogy a védőoltások, a vizsgálatok és a Covid-19 gyógyszerek kiadása bekerüljön az egészségügyi rendszer rendes struktúráiba, tárgyalásokra van szükség a tartományokkal és a társadalombiztosítási rendszerrel. A gyógyszereket az egészségbiztosító fizeti. A védőoltások esetében a költségeket a kormány, a tartományok és az egészségbiztosítási pénztárak között kell megosztani. A cél az, hogy a védőoltások és a gyógyszerek továbbra is ingyenesek maradjanak. A vizsgálatok a korábbiakhoz hasonlóan a tünetekkel rendelkező személyek számára ingyenesen elérhetők lesznek.

Ezzel párhuzamosan az Egészségügyi Minisztérium a járványügyi törvény alapvető felülvizsgálatán dolgozik. Rauch minden érintett érdekcsoportot be akar vonni ebbe a folyamatba, amelyre még ebben az évben sor kerül. A cél az, hogy még ebben a jogalkotási időszakban megküldjék az új járványtörvény tervezetét felülvizsgálatra.

Idén be kell mutatni egy „világjárványtervet“. Ez a terv leírja majd, hogyan kell kezelni a pandémia különböző fázisait. Rauch szerint a cél az, hogy felhagyjunk az új törvények elkapkodott átvezetésével, ami annak idején szükséges volt.

„Biztosan nem minden ment tökéletesen“

Karoline Edtstadler (ÖVP) alkotmányügyi miniszter hangsúlyozta, hogy a világjárványból le kell vonni a jövőre vonatkozó tanulságokat. Azt is elismerte, hogy a kormány hibákat követett el. „Természetesen nem minden ment tökéletesen.“ De „mindenki a legjobb tudása és meggyőződése szerint cselekedett mindenkor“ – állította a kormány nevében. A döntések a tények alapján születtek, és tekintettel arra, hogy az Alkotmánybíróság hatályon kívül helyezte a jogszabályokat, hálás volt, hogy a kiegyensúlyozott rendszer az alapvető jogok legfelsőbb bírósági ellenőrzésével mindenkor biztosítva volt. Edtstadler hangsúlyozta: „A világjárvány vége elérkezett“, és reméli, hogy ez a fejezet, amely kemény próbatételként vonul be a történelembe, most lezárulhat.

A válság egy-két pozitívumát, amely a digitalizáció fellendülését is hozta, megtartják és állandó jogszabállyá emelik – jelentette be Edtstadler. Az igazságszolgáltatás területén ez magában foglalja a közigazgatási bírósági videohallgatások lehetőségét.

Hiba volt az iskolák bezárása

Kérdésekre válaszolva Rauch elmondta, hogy véleménye szerint „az iskolabezárás hiba volt“, mert emiatt olyan gyerekek vesztek el, akik már nem tudják pótolni az oktatási lemaradást. Rauch szerint ez a kockázatértékelés a jövőben másképp fog történni. „Természetesen történtek hibák a kommunikáció terén“ – mondta, nem kizárva saját magát.

Másrészt a miniszter nem akarja, hogy a védőoltásról negatívan beszéljenek: a védőoltás még mindig véd a Covid miatti halál, az intenzív osztályon való elhelyezés vagy a hosszú kórházi betegség ellen. Rauch kifejezetten megköszönte az egészségügyi dolgozóknak, hogy megbirkóztak a világjárvánnyal.

Enyhülés a társadalombiztosítónál

A társadalombiztosítás enyhülést mutatott. A törvények lejárta és ezzel a hivatalos „járvány vége“ nemcsak régóta várt, hanem a normalitáshoz való visszatéréssel számos új feladatot is hozott az egészségügyi rendszer számára – mondta Peter Lehner, a Társadalombiztosítási Intézmények Konferenciájának elnöke. „Nemcsak a válság jelent kihívást számunkra, hanem az utóhatásokat és a következményeket is következetesen kezelni kell.“

