A magánterületen történő fakivágásokról várhatóan nem esik szó a Just Nature projektben, viszont a Hunyadi úton és a Dési-iskola udvarán is valósulhatnak meg zöldprogramok az uniós pályázat jóvoltából.

Korábban írtunk arról: úgy tűnik, háttérbe szorultak a zöld törekvések, amikor a baloldali közgyűlési frakció megszavazta a vitatott ingatlancsomag részeként a Homok úti terület eladását és az egykor városi, fás területen szinte tarvágás történt.

A magánterületen történő fakivágások kérdése témája-e a Just Nature projektnek? - kérdeztük Németh Ákos zöld tanácsnokot a Jászai Mari utcai közösségi házban tartott keddi műhelyfoglalkozás előtt. - Ez nem ennek a projektnek a része - felelte a politikus. - Ha annak van társadalmi támogatottsága, érdemes megfontolni, én azt jelen pillanatban nem látom - tette hozzá. - Ezeknek a workshopoknak pont az a célja, hogy minél többen foglalkozzanak a zöldterületekkel, a zöldfejlesztésekkel, remélem, hogy egyszer eljutunk ide is - mondta. Megtudtuk azt is: egyedüli magyar városként került a Just Nature programba Szombathely. A húsz konzorciumi tag között egy budapesti mérnökiroda mellett hat másik európai várost, kutatóintézeteket és kutatás-fejlesztési vállalkozásokat is találunk.

A keddi műhelyfoglalkozáson dr. László Győző alpolgármester is köszöntötte az érdeklődőket, kiemelve: - Lassan közhellyé válik az a mondás, hogy a jövő vagy zöld lesz, vagy semmilyen nem lesz. Beszélt arról még: mindenkinek meg kell tennie a maga szintjén, a saját közösségében azokat az apró lépéseket, amikkel e célokhoz közelebb lehet kerülni. Bukovszki Viktor, az ABUD Mérnökiroda vezető tanácsadója természetalapú megoldásokat és nemzetközi jó példákat is említett prezentációjában, hangsúlyozva azok mikroklímára gyakorolt hatását és közösségformáló erejét is.