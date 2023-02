A wellness alatti biciklizés népszerűségének okán számos sárvári szálloda ma már a szobafoglalás mellé kerékpárhasználati lehetőséget is ad. Ezen kívül a Tourinform Iroda is fejlesztette a biciklibérlés szolgáltatását: egyrészt az elmúlt években új kerékpárokat szerzett be – köztük elektromosakat és hagyományosakat egyaránt -, másrészt lehetővé tette az online kerékpárfoglalás lehetőségét is – mondta el mindezt Haller Ferenc, a Sárvár Tourist & TDM Nonprofit Kft. ügyvezetője. Aki hozzátette azt is, hogy beérni látszanak Sárvár és Vas vármegye kerékpárosbarát fejlesztései. Az, hogy a városon belül többféle tematikus kerékpáros útvonal és új kerékpárút is található, valamint, hogy a fürdőváros a Termál Kerékpáros Túraút egyik állomása, rendkívül vonzó a turisták számára. Illetve évről évre nagyobb az érdeklődés a Tourinform Iroda és a Sárvári Kerékpár Egylet által ajánlott kerékpáros túrautak iránt is. Mind az online elérhető, mind a nyomtatott biciklis térképek keresettek.

Ahogy Haller Ferenc fogalmaz: a Sárvárra érkezők ma már akár azt is megtehetik, hogy a környező, Sárvártól néhány kilométerre lévő gyógy- és termálfürdőket kerékpárral közelítik meg. Mondjuk azokkal a kerékpárokkal, amiket online, a város turisztikai felületén foglaltak le a wellness pihenés idejére – folytatta a turisztikai szakember.