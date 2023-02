Hagyomány már, hogy február elején összegyűlnek a növényvédő szakemberek és megvitatják az adott év aktualitását, kihívásait. A konferencia egyben továbbképzés is számukra, hiszen meghatározott kreditet kell szerezniük a fehér könyvük ötévenkénti megújításához. Az idei, tizedik tanácskozásra mintegy 150-en érkeztek, a kereskedők termék- és szakmai bemutatókkal készültek, de egyebek mellett a jogszabályi változásokról, a hatósági ellenőrzések tapasztalatairól is hallhattak az érdeklődők. Molnár Zsuzsanna, a Vas vármegyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Osztály vezetője elmondta: céljuk a legfrissebb információk továbbadása, így egyebek mellett a gazdálkodási napló bevezetéséről a mezőgazdasági drónos tevékenységről és a termelésnövelő anyagokról beszélt előadásában.

Forrás: Cseh Gábor

Vajkovics Balázs, a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara elnöke elmondta: csütörtökön délután az őszi káposztarepce-termesztés növényvédelmi kihívásait járták körbe a szakemberek kerekasztal-beszélgetés formájában. Adódik ugyanis a kérdés: az elérhető növényvédőszerek szűkülő listája okozza-e a problémát, vagy a klímaváltozás tehet arról, hogy a kártevő akkor van ott, amikor tankönyvileg nem kéne – magyarázta Vajkovics Balázs, aki szólt arról is: – 2023 az újragondolás és az újraszámolás éve is lesz számukra. Az imput-anyagok jelentősen drágultak, most pedig némi visszaesést tapasztalnak az árakban. Vajkovics Balázs előadásában kitért arra is, hogy az idei év eleje jóval csapadékosabb és párásabb az előzőeknél, ez a védekezés tekintetében rányomja bélyegét a következő időszakra.