Kellemes, már-már tavaszinak is ható időjárás fogadta a második csepregi farsangi bortúra résztvevőit. A jókedvből sem volt hiány szombaton. A szervezők felhívásának - "Ölts jelmezt, maskarát és bolondozz velünk!" - nemcsak a borászok, hanem a vendégek közül is sokan eleget tettek. Ilyen vidám hangulatban telt a délután. Poharazgatás közben vetődött fel: jövőre akár jelmezversenyt is szervezhetnének.

A hegyen egyébként kilenc termelő kínálta nedűit. Volt forralt és hideg bor, vagy ahogy a gazdák nevezték: nyers bor, de rozét is lehetett kóstolni. Aki pedig megéhezett, választhatott a pástétomok, borkorcsolyák, húsos és zöldséges krémek közül. A kilátogatók közül többen már a tavalyi túrán is részt vettek. Ők célirányosan keresték fel a standokat, és kérték azt a bort, amit egy éve is itt fogyasztottak.