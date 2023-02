Mint arról lapunkban beszámoltunk, jelentős energetikai fejlesztés történik a városban, ugyanis a polgármesteri hivatal, valamint a kultúrház is egyszerre újul meg.

- Ezen a napon Ágh Péter országgyűlési képviselő egy örömteli hírről is beszámolt – mondta Horváth Zoltán. – Az egészségház belső teljeskörű korszerűsítésére 200 millió forint TOP Plusz forrást nyert városunk. A beruházás keretében kicseréljük a belső nyílászárókat, a radiátorokat, felújítjuk a várókat, illetve az orvosi rendelőket is. Mindezek mellett teljes energetikai hálózat is megújul.

Csepreg építése mindig is fontos feladatot jelentett nekem – tette hozzá Ágh Péter. - Ennek érdekében széleskörű összefogást alakítottunk ki az elmúlt évtizedben, amelynek tagjai a csepregiek, a megyei és országos döntéshozók. Így hazai és uniós forrásokat is jelentős tételekben sikerült a városba irányítani. A megyei önkormányzat által koordinált TOP rendszerben korábban több mint 1,5 milliárd forint értékben érkezett támogatás kilenc pályázatra, amelyekhez a Magyar Kormány további több mint 180 milliós költségnövekményt biztosított az áremelkedések miatt. Ezen fejlesztések között volt például a bölcsőde, az iskola, az óvoda, művelődési ház, a hivatal. A TOP új pályázati rendszerében pedig további 928 millió forint érkezett Csepregre: komplex városfejlesztésre, a Területi Gondozási Központra és az egészségházra. A csepregiek ügyei összekötnek minket.