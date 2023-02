– Régi hagyomány Náraiban is, hogy ha nem volt házasság a farsang idejében a településen, az idősebbek bolondlakodalmat szerveznek, így figurázva ki a fiatalokat – mondta el Szabó-Böröndy Andrea, a rönkhúzás főszervezője, hozzátéve: a mulatsággal egyúttal maguknak és a falu népének alkalmat teremtettek a vidám lakodalmi hangulathoz. Az alkalmi párt szekérre helyezett, papírszalagokkal díszített rönkön húzták végig a falu hosszán és bolondesküvőt is tartottak, amelybe beletartozott a vőlegény, a menyasszony, a koszorúslányok kikérése, az esketés, a menyasszonytánc, a vacsora és a hajnalig tartó vigasság is. Náraiban szombaton Kikera Klári (Vincze Dorina) és Kótyagos Kázmér (Németh Máté) keltek egybe. A vendéghívó szerepét Németh Tamás, Nárai polgármestere vállalta, Moór Sándor volt a pap, Szabó-Böröndy Andrea az anyakönyvvezető.