Őr Zoltán polgármester érdeklődésünkre elmondta: az őriszentpéteri képviselő-testület legutóbbi ülésén elfogadta azt a 726 ezer forintos többletköltséget, amely az új kilencszemélyes falubusz megvásárlásához szükséges. – Korábban a Magyar falu programban sikerrel pályáztunk, 15 millió forintot nyertünk egy új gépjárműre. A beszállító a közelmúltban jelezte, hogy a korábban jelzett vételárhoz képest pluszköltséggel kell számolnunk, ezt az önkormányzat bevállalta saját költségvetése terhére. Jó hír viszont, hogy előbb megkapjuk a buszt, talán már egy hónap múlva. Korábban úgy volt, hogy a hosszú átfutási idő miatt csak nyár végén, ősz elején vehetjük át a járművet – mondta a polgármester, aki arról is tájékoztatott, hogy megközelítőleg 700 ezer forintot víziközművagyon-értékelésre is megszavazott a testület, ami a különböző engedélyekkel együtt kötelező az őriszentpéteri szennyvíztisztító vonatkozásában. A közelmúltban Őriszentpéter új testvértelepülési kapcsolatot is létesített a Hargita megyei Oklánddal. A kapcsolatfelvétel a győrvári böllérversenyen történt.