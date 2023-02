Az önkormányzat február 23-án, csütörtökön 16 órától közmeghallgatást, rögtön azután képviselő-testületi ülést tart. Számítanak a lakosság aktív részvételére. Az ülésen pedig várhatóan elfogadják a város 2023-as költségvetését. A napirendek között szerepel az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről szóló rendelet módosítása, továbbá a városi könyvtár és a Nagy Gáspár Művelődési Központ tavalyi évét összefoglaló beszámoló. A képviselők elé kerül az összevont kulturális intézmény idei munkaterve is. Szó lesz továbbá a képviselő-testületi ülésen a városi zöldfelületek fenntartásáról, a közterületek elnevezéséről, az utcanévtáblák kiválasztásáról, a Szentkút-fürdő üzemeltetésre történő átadásáról is. A képviselők határoznak a háziorvosok támogatási kérelme ügyében is.