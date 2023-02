Sávoly Zoltánék lakásában kétezer-egyszáz sörösdoboz van a polcokon a világ minden tájáról, jó pár darabból a házigazda válaszfalat is épített az előszobában. - 1987 szeptemberében kezdtem gyűjteni, legutóbb 2020-ban összesítettem, akkor nagyjából 2100 darabot írtam össze, ehhez jön még hozzá, ami a pincében van - mondja Zoltán, majd arról is mesél, hogy az 1980-as években Magyarországon nem nagyon lehetett dobozos sört kapni, maximum "dolláros" boltban, így a gyűjtemény első darabjai külföldről valók. Az apósa tag volt a körmendi labdarúgó klub vezetésében, mindig ő vitte Ausztriába a csapatot, így eleinte tőle kapott dobozokat. A vasútnál Zoltán munkatársai között voltak osztrákok is, ők is rengetegszer megajándékozták. A gyűjtőnek mostanra öt földrész hatvanegy országából vannak sörösdobozai. Az űrmértékek széles skálán mozognak: a legkisebb kiszerelés 1,35 decis, a legnagyobb 5 literes.

- A gyűjtemény katalogizált, minden darabnál ott a bejegyzés az űrmértékre és az országra vonatkozóan. Sajnos, azt nem írtam fel, hogy melyiket kitől kaptam - mondja a különleges kollekció tulajdonosa, aki a lányával gyakran játszott olyat korábban, hogy időre kellett megkeresni egy-egy darabot. Ez néha két órába is beletelt.