V. Németh Zsolt országgyűlési képviselőt Orbán Viktor miniszterelnök javaslatára nevezték ki az Energiaügyi Minisztérium víziközmű-ágazatának államtitkárává. -Nagyon megtisztelő a bizalom miniszterelnök úr részéről, ez egy olyan feladat, amire nem lehetett nemet mondani. A terület amúgy nem áll távol tőlem, hiszen korábban építésvezetőként víziközmű-rendszereket építettem, Vasvár polgármestereként pedig voltam beruházója és tulajdonosa is nagy rendszernek, amely jelentős mértékben önkormányzati tulajdonban állt.

A vasi víziközmű-szolgáltatónál, a Vasivíz Zrt.-nél a felügyelő bizottságban is működtem, így innen is van rálátásom - mondta államtitkári kinevezése kapcsán V. Németh Zsolt, aki azt is hangsúlyozta: -Az energiaár-robbanás mindenkire nagy hatással van, kezelése nagy kihívást jelent a családoknak, az önkormányzatoknak és a cégeknek is. Igaz ez a víziközmű-rendszerre is, amely nagy felhasználóként különösen érzékeny a villanyáram tekintetében.

Ez az egyik feladat, amit meg kell oldani, emellett elkezdődött egy integrációs folyamat is a víziközműveket illetően. Az országgyűlés ugyanis lehetővé tette, hogy azt a felelősséget, amit az önkormányzatok viselnek a víziközmű-szolgáltatásban, átadják az államnak. Ha ez megtörténik, onnantól az állam veszi át az ezzel járó közvetlen működtetési felelősséget, és ezeknek a rendszereknek a megújítását is. Ki kell ugyanis mondani: a víziközművek kapcsán az elmaradt felújításokat, rekonstrukciókat el kell végezni a következő években, mert hatalmas a hálózati veszteség. A kitermelt víznek több mint ötöde nem jut el a fogyasztóig.

A díjrendszer egységesítése is kiemelt feladat, mert országosan ezerféle díjszabás van érvényben. Vas vármegyére ez ivóvíz-díj tekintetében nem igaz: itt igazságos, méltányos a helyzet, egységes a díj, tehát a legkisebb faluban is ugyanolyan díjat kell fizetni, mint a megyeszékhelyen.

V. Németh Zsolt azt is elmondta: kérésének megfelelően továbbra is marad a magyar életmód és nemzeti értékeink védelméért felelős miniszterelnöki biztos, tevékenységét közvetlenül a miniszterelnök irányítja.